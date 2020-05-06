Россельхозбанк открыл новый дополнительный офис в Краснодаре. Отделение расположено по адресу: ул. Дальняя, д. 8 (на пересечении с ул. Тургенева), следует из релиза финучреждения.

«Дополнительный офис РСХБ открыт в соответствии с новейшими стандартами качества сервиса. Помещение находится в пешеходной и транспортной доступности, его интерьер отвечает всем современным банковским стандартам: в офисе оборудована специальная зона самообслуживания, где можно произвести необходимые банковские операции в формате 24/7. Также к услугам клиентов простая навигация и комфортная офисная мебель. Здесь предоставляется полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц», — сказано в сообщении.