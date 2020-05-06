Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности банку «Агророс» на уровне «ruBB-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу в сочетании с низкими показателями рентабельности, адекватным качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов банка на 1 апреля 2020 года формирует ссудная задолженность, представленная преимущественно депозитом в Банке России (55% валовых активов) и требованиями к юрлицам и индивидуальным предпринимателям (17% валовых активов), требования к физлицам составляют около 7% валовых активов.

Комфортная позиция по ликвидности обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (на 1 апреля 2020-го ликвидные активы покрывают 90% привлеченных средств, Н3 равен 159%).



Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает отсутствие у банка рыночных источников привлечения дополнительной ликвидности (на 1 апреля 2020-гоу банка нет портфеля ценных бумаг, а также открытых лимитов на рынке МБК), заключили в «Эксперт РА».