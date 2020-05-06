Рубль ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,6 рубля, что на 85 копеек выше уровня закрытия предыдущей сессии. Евро на тот же момент времени стоил 80,6 рубля (плюс 66 копеек).

С начала торгов было проведено более 56 тыс. сделок с долларом на общую сумму порядка 3,37 млрд долларов и примерно 8 тыс. сделок с евро почти на 416 млн евро. Диапазоны котировок равнялись 73,29—75,02 рубля за доллар и 79,5—81,15 рубля за евро.



В среду рубль открыл сессию укреплением, однако уже к концу первого получаса торгов растерял все свое преимущество из-за резкого укрепления индекса доллара на глобальных рынках, указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. «Тем не менее глобальные покупки доллара не сопровождались соответствующим ухудшением аппетита к риску: европейские фондовые индексы торговались лишь в незначительном минусе, а американские площадки демонстрировали рост. При этом настроение инвесторов на рынке США не испортили данные ADP о сокращении числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в апреле на 20,2 млн», — констатирует эксперт.

«На рубль давление оказывали как ситуация на рынке энергоносителей, так и динамика валют развивающихся стран (большинство сегодня демонстрировали негативную динамику). Дополнительным фактором могло стать ожидание инвесторами снижения объемов продаж валюты со стороны Центробанка в связи с улучшением ситуации на рынке энергоносителей в последние недели. В результате пара доллар/рубль подошла к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 75 рублей. В ближайшие сессии, в случае сохранения внешнего негатива, американская валюта может попытаться пробить данное сопротивление и продолжить восстановление», — рассуждает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.