Ряд банков с мая 2020 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кешбэка, стоимости обслуживания и процента начисления дохода на остаток.

Кешбэк и бонусные программы

Уральский Банк Реконструкции и Развития и ВУЗ-Банк предлагают до 31 июля 2020 года повышенный кешбэк в 10% по картам «Максимум» и «Максимум Gold» в категориях «Сад и дача», «Канцтовары и книгопечатные издания», «Зоомагазины», «Магазины игрушек», «Магазины для рукоделия». Максимально можно получить 500 рублей в месяц по Visa Classic и 1,5 тыс. рублей по Visa Gold.

Банк «Нейва» в мае начисляет кешбэк в 1,5% (кредитная карта Visa Classic) или 3% (кредитная и дебетовая карты Visa Gold) за покупки в категории «Бытовая техника и электроника» (вместо категории «Медицина, стоматология»).

Банк ДОМ.РФ продлил срок действия программы начисления кешбэка за онлайн-покупки до 30 июня в размере 5% в категориях «Доставка еды, в том числе из ресторанов и супермаркетов», «Доступ к онлайн-курсам», «Чтение онлайн-книг», «Просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах», «Онлайн-игры» и прочих (программа распространяется, например, на продукты «Карта от Банка ДОМ.РФ», «Премиальная от Банка ДОМ.РФ»).

Локо-Банк улучшил условия начисления кешбэка по карте «Максимальный доход — Банки.ру». Теперь держатели карты получат 1% от суммы любых покупок в течение месяца вместо 0,5%, как было ранее. Также банк предоставил возможность снятия наличных без комиссии в сумме до 20 тыс. рублей в месяц в банкоматах и ПВН сторонних банков (при превышении данного лимита комиссия составит 1,5%, минимум 100 рублей).

Газпромбанк ввел ограничения по дебетовым и кредитным картам на начисление вознаграждения за покупки, оплаченные в Интернете с использованием реквизитов карты. По некоторым категориям операции оплаты товаров (работ/услуг), отраженные по счету карты в период с 1 мая по 30 сентября 2020 года, не участвуют в расчете бонусных баллов.

Процент на остаток

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте Card Plus: теперь будет начисляться 5% (было 4,8%) на сумму от 10 тыс. рублей.

Стоимость обслуживания

Банк «Нейва» понизил стоимость обслуживание универсальной карты Visa Gold и «Моментальной» карты. Теперь стоимость Visa Gold составляет 99 рублей (ранее — 169 рублей) в месяц; плата не взимается при выполнении одного из условий: совершение покупок на сумму не менее 15 тыс. рублей; среднемесячный остаток по счетам от 35 тыс. рублей; сумма операций покупки по карте свыше 7 тыс. рублей и совокупный среднемесячный остаток свыше 15 тыс. рублей. Стоимость выпуска «Моментальной» карты сроком действия один год — 300 рублей (ранее — 450 рублей).



Ситибанк в рамках акции «Бесплатное обслуживание — 2020» предлагает клиентам оформить дебетовые карты Citi Priority / «Citi Priority Аэрофлот» и CitiOne+ / «CitiOne+ Аэрофлот» без взимания комиссии за первый год пользования картой. Со второго года обслуживание останется бесплатным при выполнении условий тарифа по поддержанию остатка на счете и обороту, а при невыполнении требований банка придется заплатить 1,5 тыс. и 300 рублей в месяц соответственно.