Экспобанк предлагает клиентам оформить новую «Универсальную карту» с бесплатным годовым обслуживанием.

По карте предусмотрен кешбэк в размере 3% за каждые 100 рублей трат в «повышенных» категориях (меняются ежеквартально; сейчас это «Транспорт», «Такси» и «Аптеки») и 1% от покупок в остальных категориях. Максимальная сумма вознаграждения — 1 тыс. рублей.

Также на остаток по карте в сумме от 10 тыс. до 300 тыс. рублей начисляется доход в размере 3%.

Снятие наличных в банкоматах и ПВН банка осуществляется бесплатно, а в банкоматах и ПВН других кредитных организаций комиссия будет нулевой при снятии до 100 тыс. рублей и составит 1% (минимум 100 рублей) при снятии более чем 100 тыс. рублей.



«Данная карта привлекает внимание бесплатным обслуживанием, наличием кешбэка и возможностью получать доход на остаток по счету», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ксения Орлова.