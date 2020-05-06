Россельхозбанк запустил специальное предложение по потребительским кредитам к 75-летию Дня Победы.

Праздничное предложение «За нами Победа!» дает возможность клиентам взять потребительский кредит по ставке от 7,5% годовых. Использовать кредитные средства можно на любые цели.

Специальные условия кредитования действуют по потребительским кредитам без обеспечения в сумме до 5 млн рублей со сроком кредитования свыше года и до семи лет.

Заявку на кредит по специальному предложению можно подать как при личном обращении в офис банка, так и онлайн: на официальном сайте РСХБ, в мобильном или интернет-банке.



Воспользоваться предложением можно в период до 1 октября 2020 года включительно.