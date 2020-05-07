Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии, пишет «Коммерсант» . По данным издания, соответствующий законопроект уже разработан. Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира с тем, чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку. Особый формат может быть установлен по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС, рассказали источники в отрасли. По их данным, подготовкой документа занималось Минэкономики, его поддержала комиссия по повышению устойчивости экономики во главе с первым вице-премьером (сейчас — врио премьера) Андреем Белоусовым, а также комиссия по законопроектной деятельности.

В Минтрансе подтвердили участие в разработке законопроекта. В Минэкономики подтвердили, что соответствующие предложения содержатся в проекте закона, разработанном с участием целого ряда ведомств, который внесен министерством в правительство.

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило Кабмин вернуть деньги за авиабилеты по отмененным рейсам из бюджета, пишут «Известия» . Многие авиакомпании вместо возврата средств за билеты предлагают клиентам так называемые ваучеры — счета в личном кабинете, деньги с которых можно потратить только на новый перелет. Однако действующие нормативные акты РФ не содержат определения такого продукта и обстоятельств, при которых он может применяться, говорится в письме ООП от 29 апреля. Как пояснил глава ООП Илья Зотов, можно использовать информационные ресурсы портала госуслуг либо выделить адресную субсидию авиакомпаниям по количеству поданных заявок от пассажиров, которые хотят вернуть средства не ваучером, а именно деньгами. По оценкам объединения, речь идет более чем об 1 млн пассажиров, которые хотели бы, но не могут вернуть деньги.

Правительство может компенсировать авиакомпаниям 9,3 млрд рублей недополученных доходов Аэропортам Кабмин может предоставить 2,1 млрд рублей.

По словам источников, в авиации объем возвратов может достигать около 70 млрд рублей, из которых 40 млрд приходятся на «Аэрофлот». ОАО «РЖД» уже позволило пассажирам вернуть более 3,5 млн ранее приобретенных билетов на 8 млрд рублей, отмечают источники, добавляя, что это сделано в условиях, когда спрос на железнодорожные перевозки дальнего следования сократился более чем на 70%. Крупнейшие судоходные компании к марту получили более 2,2 млрд рублей авансовых платежей, подлежащих возврату. Эти деньги израсходованы на ремонт флота в зимний период, предоплату за судовое топливо, зарплату персонала, операционные и другие обязательные платежи, уточняет источник. Операционные поступления сократились почти до нуля. В начале апреля Российская палата судоходства оценивала возможные потери от остановки круизной навигации в 15 млрд рублей.

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова сообщила, что авиакомпания приступила к оформлению ваучеров. По ее словам, предложение пользуется спросом, поскольку условия во всех случаях предполагают не только оформление ваучера на сумму неиспользованной перевозки, но и премии в виде дополнительной скидки от тарифа. Ранее в «Аэрофлоте» поясняли, что ваучеры будут выдавать до конца 2020 года, воспользоваться ими можно будет и тем, кто сам откажется от полета из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Utair готова возвращать деньги при покупке билета на официальном сайте или в мобильном приложении, но обработка такой заявки «может занять до 60 рабочих дней», говорится на сайте перевозчика.

Плата за возврат железнодорожных билетов снизится до 1 рубля Соответствующий приказ вступит в силу после регистрации в Минюсте России.

Ранее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта просила правительство узаконить в России практику использования ваучеров за неиспользованные авиабилеты, которая сейчас широко применяется за рубежом. По данным ассоциации, только за первую половину апреля число перевезенных пассажиров рухнуло на 83%, к концу месяца — на 95%, занятость кресел снизилась с 80% до 27%. Слабый пассажиропоток будет сохраняться еще на протяжении как минимум двух кварталов.