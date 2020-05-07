Рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам российского ЮниКредит Банка со «стабильного» на «негативный». Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента подтверждены на уровне «ВВВ-/А-3».

Изменение прогноза по рейтингу ЮниКредит Банка последовало за аналогичным рейтинговым действием в отношении его конечной материнской структуры — зарегистрированного в Италии банка UniCredit SpA.

«Учитывая роль банка для материнской структуры, мы считаем, что UniCredit SpA предоставит ЮниКредит Банку значительную финансовую поддержку в случае необходимости. Мы включаем одну дополнительную ступень в рейтинги ЮниКредит Банка за счет поддержки со стороны группы, — поясняют в S&P . — Тем не менее мы можем не включать дополнительную ступень в рейтинги банка, если увидим, что характеристики кредитоспособности материнской группы ухудшились, в связи с чем ее способность оказывать поддержку дочерней финансовой организации также уменьшилась. В соответствии с нашими критериями мы присваиваем дочерним структурам, имеющим очень высокую стратегическую значимость для материнской группы, рейтинг на одну ступень ниже рейтинга материнской структуры; в настоящее время рейтинг UniCredit SpA — «ВВВ».



Оценка агентства характеристик собственной кредитоспособности ЮниКредит Банка остается неизменной — на уровне «bb+». Это относительно высокая оценка для финансового института, ведущего деятельность в России, указывают аналитики.

«Эта оценка учитывает сильные позиции банка на российском рынке, его прочное положение в сегменте корпоративного кредитования и способность генерировать устойчивую прибыль. Банк имеет адекватные показатели капитализации и планирует сохранять свое положение на рынке, не прибегая к агрессивному расширению бизнеса в ближайшие 12—18 месяцев», — говорится в релизе.

По мнению аналитиков, основным риском для банка является кредитный риск. В S&P отмечают сохраняющуюся высокую концентрацию кредитного портфеля ЮниКредит Банка: по состоянию на 31 декабря 2019 года на долю десяти крупнейших кредитов (брутто) приходилось около 21% совокупного кредитного портфеля. Однако аналитики полагают, что качество крупнейших кредитов является высоким в российском контексте.

Прогноз «негативный» по рейтингам ЮниКредит Банка говорит о том, что агентство может понизить рейтинги в ближайшие 12—24 месяца, если аналитики увидят, что способность материнской группы оказывать поддержку своей дочерней организации уменьшилась, на что указывает понижение рейтингов материнской группы.

Прогноз по рейтингам ЮниКредит Банка на «стабильный» может быть пересмотрен в случае изменения прогноза по рейтингам UniCredit SpA или значительного улучшения характеристик собственной кредитоспособности UniCredit SpA, что тем не менее в данный момент, отмечают в агентстве, не соответствует ожиданиям базового сценария.