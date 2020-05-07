Стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова, пишет «Коммерсант» . По данным следствия, Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по 100–150 тыс. евро от руководства небольшого Кредитимпэкс Банка. Посредником в этом выступал генерал-майор департамента военной контрразведки. О предполагаемых взятках, выплачиваемых полковнику Фролову, следствие узнало от его бывшего подчиненного Кирилла Черкалина.

По версии следствия, в 2007 году к полковнику Фролову, который тогда являлся заместителем начальника 2-го отдела управления и «взаимодействовал с руководством Банка России» и его подчиненными, осуществляющими банковский надзор, обратились руководители Кредитимпэкс Банка. Председателя правления банка Дмитрия Катаю и двух его акционеров Георгия Шкурко и Алексея Куликова с полковником свел советник главы банка по безопасности Игорь Шахов. В ходе очередной проверки в Кредитимпэкс Банке ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами, что могло повлечь за собой отзыв лицензии.

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Полковник Фролов согласился стать «крышей» банка за 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами» в месяц. По версии следствия, с 2007 по 2013 год банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по 100–150 тыс. евро за общее покровительство. Всего он получил в соответствии с курсом ЦБ 87 млн 146 тыс. 655 рублей. 40 копеек. При предполагаемой опеке Дмитрия Фролова банк существовал довольно долго. ЦБ отозвал лицензию у Кредитимпэкс Банка 26 мая 2014 года, установив, что только в 2013 году кредитная организация провела сомнительные операции на сумму более 13,5 млрд рублей.

Сейчас фигуранты коррупционного скандала знакомятся с материалами своего дела. Дмитрий Фролов помимо получения взяток обвиняется СКР в особо крупном мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина. Свою вину Фролов категорически отрицает.