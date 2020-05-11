Сотрудникам, возвращающимся к работе после отмены режима самоизоляции, будет нужна адаптация, считают 55% представителей компаний. Такие данные исследования представил сервис по поиску работы SuperJob, опросив 500 работодателей из всех округов страны.



Каждый третий работодатель (34%) уверен, что адаптации не потребуется. 11% затруднились с ответом на вопрос. Интересно, что о необходимости адаптации персонала после отмены карантина работодатели говорят чуть чаще, чем о необходимости адаптации сотрудников, возвращающихся из отпусков: 55% и 50% соответственно.

Особая ситуация на рынке труда предполагает нестандартные решения по адаптации: так, некоторые компании предполагают первую неделю после отмены карантина работать по графику сокращенного рабочего дня. Персонал, работавший в самоизоляции удаленно, по словам представителей компаний, будут переводить на работу вне дома постепенно.

«Если вы соскучились по работе и не можете дождаться окончания карантина, займитесь планированием дел на первую неделю, определите приоритетные направления работы», — советует эксперт сервиса.

