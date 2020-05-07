Мосгорсуд в среду отклонил жалобы адвокатов в рамках уголовного дела основателя Baring Vostok Майкла Калви на постановления о продлении ареста банковских счетов, а также имущества, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Суд апелляционной инстанции постановил оставить решения Басманного районного суда без изменения, жалобы без удовлетворения», — сказал собеседник агентства.

Осенью Басманный суд Москвы арестовал квартиру американца на Большой Дмитровке и два его банковских счета: на сумму свыше 7,4 млн рублей и на 54 тыс. рублей. Позднее Мосгорсуд снял арест с квартиры, а дело об аресте счетов отправил на новое рассмотрение в районный суд, в январе имущество и счета Калви были повторно арестованы.

Аналогичную жалобу защиты на арест имущества другого фигуранта — француза Филиппа Дельпаля — Мосгорсуд рассмотрит 21 мая.

Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тыс. рублей, а 3,8 млрд.

Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. В середине октября стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители Консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация «не способствует» улучшению инвестиционного климата в стране.