Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности банка «Союз». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.

«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено прекращением действия договора об осуществлении рейтинговых действий по инициативе банка и отсутствием достаточной информации для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — поясняется в релизе.

Как напоминают в агентстве, банк «Союз» специализируется на комплексном обслуживании юридических и физических лиц, факторинге, автокредитовании, операциях с ценными бумагами и иностранной валютой. Головной офис банка расположен в Москве.