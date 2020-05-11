Севергазбанк запустил бизнес-кредиты по сниженной процентной ставке. Благодаря программе господдержки и дополнительной программе банка минимальная ставка по кредитам юрлицам и индивидуальным предпринимателям составляет 7,1% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Денежные средства в размере до 50 млн рублей можно получить на срок до 84 месяцев. Финансирование предназначено для приобретения основных средств организаций, в том числе недвижимости, транспорта, оборудования и т. д.

Напомним, Севергазбанк вошел в число уполномоченных банков по двум государственным программам поддержки предпринимательства. В частности, в начале текущего года банк присоединился к программе Минэкономразвития РФ по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства по льготным ставкам. Также Севергазбанк уже работает по государственной программе стимулирования кредитования предпринимательства, которую реализует «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП).

Программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемые совместно Минэкономразвития России и Корпорацией МСП, осуществляются в приоритетных отраслях, а именно: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт и связь, деятельность в области здравоохранения, образования, предоставление в аренду, водоснабжение, водоотведение, организация сбора, обработки и утилизации отходов и др.