Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал имущество 12 контролировавших банк «Экономический Союз» лиц на сумму более 1,6 млрд рублей, говорится в определении суда.



В данном случае испрашиваемая обеспечительная мера непосредственно связана с предметом спора и заявленными требованиями, она соразмерна этим требованиям, направлена на сохранение существующего состояния отношений между сторонами и обеспечивает соблюдение баланса интересов всех лиц, вовлеченных в процесс банкротства должника, отметил суд.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было подано в рамках иска АСВ о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 1,6 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства АСВ было установлено, что контролировавшими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности и замещению недвижимого имущества кредитной организации на техническую задолженность юридических лиц. Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований контролировавшими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, заметило АСВ.

По мнению агентства, в результате указанных действий (бездействия) произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме. Указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы 21 апреля 2017 года удовлетворил заявление Центрального банка о признании банкротом банка «Экономический Союз».