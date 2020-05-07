Более 100 тыс. пользователей оформили предзаказ на открытие счета в цифровом банке Zelf, чтобы переводить денежные средства через мессенджеры. Это новый рекорд по количеству предзаказов на виртуальные банковские карты.

Официальный запуск стартапа состоялся 9 апреля, и уже сейчас число заявок превысило 100 тыс.. Виртуальные дебетовые карты Mastercard меньше, чем за месяц набрали популярность среди молодежи в Испании, Франции, Польше и США.

Zelf — это банк без приложения. Клиенты могут переводить средства через Facebook Messenger, Whatsapp, Viber и Telegram. В ближайшее время к платформам необанка добавятся iMessage и Discord. Помимо переводов клиенты Zelf могут оплачивать офлайн- и онлайн-покупки с помощью Apple Pay и Google Pay.

Процесс оформления виртуальной карты в любом из мессенджеров занимает не более 30 секунд — достаточно ввести имя и подтвердить номер телефона.

«Учитывая, что 84% экранного времени нашей целевой аудитории занято пятью приложениями, в основном мессенджерами, мы сделали процесс отправки и получения денег таким же простым, как отправку сообщения. Мгновенные уведомления, голосовые команды вместо ввода данных, быстрый процесс оплаты и QR-коды сделают переводы в мессенджерах доступными для каждого», — комментирует основатель и CEO Zelf Эллиот Гойхман.

Стартап не остановился на функции мгновенного выпуска карт и денежных переводов и продолжает совершенствовать коммуникацию с клиентами. Zelf осуществляет поддержку клиентов на серверной платформе Discord, востребованной среди представителей игрового и технологического сообщества. Сообщество модерирует основатель компании, он же отвечает на возникающие вопросы. Благодаря активной коммуникации внутри сообщества участники приглашают своих друзей присоединиться к Zelf, получают бонусы, участвуют в челленджах бренда в социальных сетях и помогают решать внутренние проблемы. Благодаря этому сообщество цифрового банка непрерывно увеличивается.

Финансовая модель Zelf исключает затраты на физические отделения банка, телефонные контакт-центры, поддержку приложений и расходы на пластик. Банк Zelf не тратит средства на изготовление и доставку карт, что выделяет его среди конкурентов. Монетизация стартапа происходит за счет комиссионных отчислений платежных систем (интерчейндж) и премиум-аккаунтов. В течение 2020 года стартап планирует подключить такие опции, как выдача займов, выпуск кредитных карт и функции выставления счетов для самозанятых.

В качестве партнеров в Европе Zelf выбрал Mastercard и Treezor, ведущую платформу Bank-as-a-Service, подразделение французского Societe Generale. В начале июня необанк выпустит первые карты во Франции, Испании и Польше, затем — в Италии, Португалии и Германии.

Zelf использует платформу LikeBank, которая уже была внедрена в России МТС и МТС Банком и дала отличные результаты, которые подтверждают, что клиенты в РФ готовы к подобным инновациям.

Среди зарегистрировавшихся в цифровом банке уже достаточное количество россиян, и компания находится в активном поиске банка-партнера в РФ. Если ваш банк готов рассмотреть выпуск карт Zelf в рамках взаимовыгодного партнерства, пишите по адресу: banks@zelf.ru.

Информация о Zelf



Цифровой банк в мессенджерах Zelf основан в 2018 году Эллиотом Гойхманом, предпринимателем и бывшим топ-менеджером МДМ-Банка и директором Альфа-Банка. Сервис предлагает мгновенное получение банковских услуг: всего за 30 секунд клиенты могут выпустить дебетовую карту, доступную для онлайн- и офлайн-платежей благодаря интеграции с Apple Pay и Google Pay. У банка нет отделений и своего мобильного приложения: банковские операции выполняются в любом популярном мессенджере: Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, Viber, LINE и WeChat. Предзаказ карт стартовал 9 апреля, к маю превысив уже 100 тыс. заказов. Первые карты будут выпущены в начале июня во Франции, Испании и Польше, затем — в Италии, Португалии и Германии.

Узнать больше о Zelf: http://zelf.co/ , LinkedIn и Twitter: @zelfco.