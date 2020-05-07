ВТБ начинает продажи новой кредитной «Карты возможностей», которая становится флагманским продуктом в линейке банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Карта возможностей» сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней, бесплатное обслуживание независимо от суммы покупок, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ ежемесячно», — говорится в релизе.

Для заказа «Карты возможностей» нужно заполнить онлайн-заявку на сайте банка и получить ее в удобном отделении финучреждения. Комиссии за выпуск и обслуживание карты не взимаются, процентная ставка составляет от 14,6% годовых.