Банк «Ак Барс» и ГК «А101» предлагают ипотечные кредиты с государственной поддержкой по ставке 6,2%. Это на 0,3 процентного пункта ниже, чем изначально предусмотрено льготной ипотечной программой, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Такой кредит можно получить на покупку квартиры в строящемся доме любого проекта ГК «А101» в Новомосковском округе Москвы. В настоящее время такие квартиры доступны в жилых комплексах «Испанские кварталы», «Скандинавия» и «Москва А101».

Ставка в 6,2% действует при страховании жизни и здоровья заемщика, максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей, размер первоначального взноса — от 20% стоимости квартиры.

Срок кредита составляет 30 лет, тогда как при стандартных условиях льготной программы максимальный срок — 20 лет, уточняют в банке.