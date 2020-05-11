Банк ДОМ.РФ улучшил условия программы лояльности для владельцев пакета услуг «Премиальный», расширив категории покупок, для которых предусмотрен повышенный кешбэк, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«До 30 июня кешбэк в размере 5% начисляется на доставку еды из супермаркетов, покупку электронного оборудования, онлайн-курсов, онлайн-книг, онлайн-фильмов, онлайн-игр, АЗС», — говорится в релизе.

Возврат денежных средств происходит при общей сумме покупок от 50 тыс. рублей в месяц по всем картам пакета услуг «Премиальный», как дебетовым, так и кредитным.

В условиях самоизоляции Банк ДОМ.РФ предусмотрел дистанционный заказ премиальных карт. Для этого необходимо оставить заявку на сайте банка — персональный менеджер доставит карту в любую точку в пределах Москвы и Московской области с соблюдением необходимых мер, связанных с профилактикой инфекционных заболеваний.