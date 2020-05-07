Почта Банк начал сбор данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) в своих точках обслуживания, расположенных в 33 современных почтовых отделениях нового формата в разных городах страны: Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре и других. Об этом в четверг сообщает пресс-служба кредитной организации.

Данные собирают сотрудники Почта Банка с использованием штатного оборудования рабочего места банковского операциониста. В ближайшее время масштабирование технологии будет продолжено. После полного развертывания проекта сеть точек Почта Банка по сбору биометрии станет одной из самых обширных в стране, указывают в банке.



«Учитывая, что почта есть в самых разных уголках страны, это позволит существенно расширить географию оказания услуг. Расширение зоны покрытия, наряду с появлением новых услуг на основе биометрии, безусловно, будет способствовать развитию биометрических сервисов в нашей стране», — отметил заместитель президента — председателя правления Почта Банка Святослав Емельянов.

Всего биометрические данные можно сдать в одном из 13,5 тыс. отделений 239 банков по всей России, в том числе в 440 флагманских клиентских центрах Почта Банка. С полным списком банков можно ознакомиться на сайте «Ростелекома».

