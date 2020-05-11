Банк «Санкт-Петербург» предложил альтернативу кассовым операциям для удобства тех клиентов, которые вынуждены сократить количество офлайн-контактов с банком, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь получить необходимую сумму наличных в пределах 3 млн рублей в месяц без посещения банковского офиса стало еще проще с использованием корпоративных карт банка Mastercard Business / Visa Business», — говорится в релизе.

Банк «Санкт-Петербург» увеличил сумму, доступную к снятию в день, до 300 тыс. рублей по своим корпоративным картам.



Корпоративную карту банка «Санкт-Петербург» можно заказать онлайн — в системе «Интернет-банк i2B», после выпуска она будет доставлена в отделение банка, получить ее можно уже на следующий рабочий день.

В банке также напоминают о продлении обслуживания корпоративных карт, срок действия которых закончился 30 апреля, до 31 мая 2020 года включительно. Комиссии за обслуживание карт, срок действия которых продлен, списываться не будут.