Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Тинькофф Банка на уровне «A(RU)» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг рублевых облигаций подтвержден на уровне «А(RU)», субординированных еврооблигаций — на уровне «BB+(RU)», следует из релиза АКРА .

Как поясняют в агентстве, кредитный рейтинг Тинькофф Банка обусловлен его адекватным бизнес-профилем, сильным уровнем достаточности капитала, удовлетворительным риск-профилем, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Банк характеризуется умеренно высоким уровнем кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в РФ.

«Адекватный бизнес-профиль банка отражает сильную франшизу в сфере необеспеченного потребительского кредитования в России, что подтверждается сильными позициями Тинькофф Банка на рынке кредитных карт. Кроме того, банк продолжает активно развивать трансакционный бизнес, что способствует повышению диверсификации операционного дохода. Бизнес-профиль учитывает уникальность бизнес-модели банка для российского рынка: Тинькофф Банк не имеет собственной операционной сети и осуществляет все операции на базе собственной интернет-платформы при сотрудничестве с широкой сетью российских банков-партнеров», — говорится в релизе.

Качество управления оценивается как высокое. Это обусловлено спецификой модели бизнеса банка, позволяющей «оперативно внедрять лучшие практики корпоративного управления и осуществлять эффективное руководство бизнес-процессами на всех уровнях». Вместе с тем данный субфактор ограничивается концентрацией акционерных рисков на ключевом собственнике. В феврале 2020 года Министерство юстиции США предъявило Олегу Тинькову налоговые претензии, напоминает АКРА, однако отмечает, что, несмотря на репутационные риски, связанные с этим событием, оно не оказало значительного влияния на повседневную деятельность банка. Также агентство напоминает, что Олег Тиньков перестал занимать пост председателя совета директоров банка в апреле 2020 года. «Несмотря на это, АКРА продолжит тщательно наблюдать за развитием ситуации вокруг Олега Тинькова и учитывать влияние новых событий на кредитное качество банка», — указано в сообщении.

Тиньков ушел с поста председателя совета директоров Тинькофф Банка В начале марта Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.

Достаточность капитала оценивается как сильная. В июне 2019 года TCS Group провела допэмиссию капитала в целях поддержания роста портфеля и соответствия вводимым требованиям ЦБ по необеспеченному кредитованию. Достаточность капитала Тинькофф Банка традиционно поддерживается высокими показателями прибыльности: ее основой является высокая чистая процентная маржа, обусловленная высокой доходностью необеспеченного кредитования и низкой стоимостью ресурсной базы. При этом в связи с ухудшением экономических условий рейтинговое агентство прогнозирует усиление давления на прибыль ввиду ожидаемого увеличения кредитных потерь и снижения роста процентного и комиссионного доходов в 2020—2021 годах.

Удовлетворительная оценка риск-профиля опирается на адекватное качество управления рисками и удовлетворительную базовую оценку риск-профиля. По мнению АКРА, быстрый рост портфеля (средний ежегодный рост более 40% за последние три года), возможно, усилит влияние экономического спада на его качество в сравнении с другими российскими банками. Однако агентство отмечает, что весной текущего года банк начал применять более консервативный подход к выдаче кредитов. Позитивное влияние на риск-профиль банка также оказывают улучшившаяся диверсификация его бизнеса и снижение зависимости от необеспеченного кредитования.



Адекватная позиция по фондированию и ликвидности обусловлена устойчивым профицитом позиции банка по краткосрочной ликвидности и отсутствием зависимости от регуляторного фондирования. Краткосрочная позиция Тинькофф Банка по ликвидности отражает ее профицит даже в случае стрессового оттока средств с текущих и депозитных счетов, что обеспечивается значительным необремененным портфелем высококачественных и ликвидных облигаций. АКРА отмечает гранулярность структуры фондирования банка при доле текущих счетов физических лиц в пассивах, составившей 46% на конец 2019 года. Размер большинства таких депозитов не превышает страховую сумму, гарантированную Агентством по страхованию вкладов, что обеспечивает стабильность этой ресурсной базы. На более долгосрочном горизонте дисбалансов ликвидности не отмечается.