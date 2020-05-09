Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Московский Индустриальный Банк снизил ставки по вкладам в рублях. Доходность депозита «Классический» (от 30 тыс. рублей на 365 дней) составит 4,4—5% (ранее — 5—5,25%), а «Вклада в будущее» (от 100 тыс. рублей на 365 дней) — 7,5—7,75% годовых (прежде — 7,75—8%). Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Внешфинбанк понизил ставки по вкладам. Так, доходность депозита «Стабильность» (от 5 тыс. рублей на 92, 182, 350 дней) составит 4,7—4,9% (ранее — 5,2—5,4%), вкладов «Надежный» (от 1 тыс. рублей на 32 дня) — 4,5% (вместо 5%), «Валютный» (от 300 долларов на 185 дней) — 0,2% (до этого — 1%), а депозита «Приоритет» (от 1,5 млн рублей на 92 дня) — 5,25% годовых (прежде — 5,75%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Морской Банк предлагает новый вклад «Управляй сам». Минимальная сумма вложения — 30 тыс. рублей, максимальная — 20 млн рублей. Срок депозита составляет 400 дней и разделен на два периода начисления процентов со ставкой за первые 300 дней 5% годовых и за оставшийся период — 7,5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,63%.

Банк «Венец» ввел вклад «Классический», который открывается онлайн. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств — от 91 до 395 дней. При выборе ежемесячной выплаты процентов доходность вложения составит 4,3—4,7%, по окончании срока — 4,5—4,9% годовых. Пополнение и расходные операции не допускаются.

Сбербанк понизил ставки по вкладам в рублях. Так, депозит «Сохраняй» (от 1 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) оформляется под 2,35—4,15% (ранее — под 2,7—4,5%), «Пополняй» (от 1 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) — под 2,75—3,8% (прежде — под 3,1—4,15%), а «Управляй» (от 30 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) — под 2,1—3,45% годовых (вместо 2,45—3,8%).

Сбербанк ввел онлайн-вклад «Помню. Горжусь». Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев. Доходность составляет 4,7% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока.

Ситибанк понизил ставки по вкладам в рублях. Доходность депозита «Максимум» (на 31, 91, 181, 270, 367, 550, 730, 1 096 дней) составит 3,5—4,5% (вместо 4—5%), вкладов «Пополняемый» (на 91, 181, 270, 367 дней) — 3,4—3,9% (ранее — 4—4,25%), «Комфорт» (на 91, 181, 270, 367 дней) — 3,3— 3,8% годовых (прежде — 4%). Минимальная сумма депозитов — 30 тыс. рублей. Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

Россельхозбанк в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в рамках акции «Победная ставка!» предлагает оформить вклад «Доходный» на специальных условиях. Они распространяются на вклад, открытый на один год один месяц, два, три и четыре года при условии выплаты процентов в конце срока. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей. Доходность составит 5,7—7% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.