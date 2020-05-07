Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за третью декаду апреля составила порядка 5,36% годовых против 5,43% за вторую декаду прошлого месяца. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в четверг на сайте Центробанка.

Максимальная ставка по вкладам глобально снижалась с середины марта 2019 года, дойдя в марте 2020-го до минимального уровня за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) в 5,15% и продержавшись на этой отметке две декады. До нового снижения, зафиксированного в третьей декаде апреля, несколько раз фиксировался рост показателя.

Банк России после пяти снижений ключевой ставки в 2019 году (в общей сложности на 1,5 процентного пункта) вновь уменьшил ее в феврале этого года (на 0,25 п. п.), а затем в апреле (еще на 0,5 п. п.); с 27 апреля ключевая ставка равна 5,5%. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года, после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Средняя максимальная процентная ставка рассчитывается как среднее арифметическое максимальных процентных ставок десяти указанных кредитных организаций. Более подробно принцип расчета разъясняется на сайте Центробанка.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на апрель).