75% российских автомобилистов (76% — в Москве) до введения режима самоизоляции выбирали шопинг как наиболее предпочтительный вариант проведения досуга, а 64% респондентов проводили свободное время в парках (в столице — 76% автолюбителей). Таковы данные исследования компании Kantar для РГС Банка.

Автовладельцам также пришлось отказаться от посещения салонов красоты и барбершопов, кафе и ресторанов — подобное времяпровождение предпочитала до карантина половина российских автовладельцев. В Москве такой досуг оказался чуть более популярен — 54% и 64% соответственно.



«При этом не все досуговые активности оказались автолюбителям недоступны. Около половины респондентов отметили, что обычно свободное время они проводили, ухаживая за собственным автомобилем (59% автомобилистов по России и 52% в Москве) или работая на приусадебном участке (50% по России и 46% в столице). Также в топ-10 популярных вариантов досуга российских автомобилистов, доступных сегодня в рамках режима самоизоляции, вошли игры на компьютерах (54%), мобильных устройствах (59%) и видеоигры на приставках (23%). В столице такое времяпровождение предпочитают 55%, 60% и 26% автовладельцев», — сказано в сообщении.

По данным исследования, до введения карантина активно проводили свой досуг лишь четверть автомобилистов: посещали кинотеатры (25%), ходили в музеи и на выставки (25%), ездили на охоту и рыбалку (24%), путешествовали (18%), посещали театр и балет (18%), отдыхали в ночных клубах (17%) или ходили на концерты (16%). «Среди московских автовладельцев несколько другое распределение активного ежемесячного досуга. До карантина посещали кинотеатры 40% респондентов, музеи и выставки — 32%, театры и балет — 22%, ездили на охоту и рыбалку 20%, ходили на концерты и шоу 17%, посещали ночные клубы 16%, путешествовали 15%», — отмечается в исследовании.

Опрос был проведен среди 23 013 респондентов по всей России (3 724 респондента по Москве) в городах с населением более 100 тыс. человек. Анализируемая целевая группа — основные водители в семье в возрасте 23—50 лет.