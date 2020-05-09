Новикомбанк открыл второй офис в Уфе. Отделение расположено в деловой части центра города по адресу: ул. Карла Маркса, д. 57, следует из релиза финучреждения.

Новый офис банка будет предоставлять полный спектр современных банковских услуг для юридических и физических лиц. Для корпоративных клиентов будут доступны такие услуги, как кредитование, банковские гарантии, размещение денежных средств, расчетно-кассовое обслуживание и т. д.

Отделение работает с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00; в пятницу — с 10:00 до 17:45 без перерыва; суббота и воскресенье — выходные дни.