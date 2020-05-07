Правоохранительные органы задержали в Москве бывшего председателя совета директоров двух банков — «Балтики» и Инкредбанка («Индустриального Кредита») — Олега Власова в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из РФ через молдавский банк более чем 500 млрд рублей. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, банкир арестован на два месяца.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Олега Власова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июля 2020 года», — сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

По ее словам, Олегу Власову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (часть 1 статьи 210 Уголовного кодекса РФ) и совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК).

По данным МВД России, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение по уголовному делу о выводе из РФ более чем 500 млрд рублей. Кроме того, заочное обвинение предъявлено другому фигуранту дела — молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому.

МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену по делу о выводе из России 500 млрд рублей Обвинение Ренато Усатому предъявлено по статьям «Организация преступного сообщества» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Следствие считает, что в 2013—2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский Moldindconbank более 500 млрд рублей. Денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц, а затем направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.



Плахотнюк и еще один из организаторов преступного сообщества — молдавский бизнесмен Вячеслав Платон объявлены в международный розыск. Плахотнюк в России также обвиняется в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие считает, что он является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката. Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет за противозаконный вывод средств из России. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по обвинению в организации покушения на Ренато Усатого.