Инфляция в России в апреле составила 0,8%, за четыре месяца текущего года — 2,1%, свидетельствуют данные Росстата .

«В апреле 2020 года по сравнению с мартом 2020 года индекс потребительских цен составил 100,8%, по сравнению с декабрем 2019 года — 102,1% (в апреле 2019 года — 100,3%, по сравнению с декабрем 2018 года — 102,1%)», — говорится в сообщении.

По сравнению с апрелем 2019 года цены выросли на 3,1%, в январе — апреле 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 2,6%, свидетельствуют материалы статистического ведомства.



В 34 субъектах РФ прирост потребительских цен в апреле составил 1% и более, следует из релиза. В наибольшей степени цены выросли в Ингушетии, Калмыкии, Чувашии и Севастополе — на 1,5—1,6% в связи с удорожанием продуктов питания на 3—3,4%. В Москве цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,7% (с начала года прирост цен составил 1,4% и 2,4% соответственно).

В апреле существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодоовощную продукцию. Так, лимоны стали дороже в 2,5 раза, лук репчатый — на 49,9%, чеснок — на 25,7%, капуста белокочанная и морковь — на 17,1%, картофель — на 16%, свекла — на 10,7%, яблоки — на 8,8%, апельсины — на 8,4%. В то же время цены на огурцы снизились на 20,6%, на помидоры — на 10,3%.

Заметно выросли цены на гречневую крупу — на 12%. Подорожание на 15% и более отмечено в 27 субъектах РФ, самое значительное — в Северной Осетии (на 35,7%) и Пензенской области (на 26,3%).

Увеличение цен на яйца куриные на 10% и более отмечено в 30 субъектах РФ. Прирост цен на сахар-песок отмечен в 83 регионах, причем в 19 — на 10% и более.

В апреле из непродовольственных товаров более всего выросли цены на медикаменты и медицинские товары, указывают в Росстате.

В числе прочего отмечается, что в апреле в группе услуг пассажирского транспорта наиболее заметно возросла стоимость авиаперелета экономическим классом — на 5,7%. Проезд в такси подешевел на 1,2%.

Возросла абонентская плата за пакет услуг сотовой связи (на 0,8%), годовая стоимость полиса каско (на 0,5%).



«Плата за пользование потребительским кредитом снизилась на 0,8%, стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля — на 0,3%, проживания в гостинице, аренды двухкомнатной квартиры у частных лиц, абонентской платы за доступ к сети Интернет — на 0,1%», — указано в релизе.

