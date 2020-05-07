Пандемия COVID-19 приведет к самым высоким дефицитам бюджетов российских регионов за последние 20 лет, несмотря на поддержку со стороны федерального правительства. Об этом говорится в тематическом обзоре рейтингового агентства S&P Global Ratings.

В агентстве полагают, что рецессия экономики и низкие цены на сырьевые товары обусловят существенное снижение налоговых доходов российских регионов в 2020—2021 годах. Меры федерального правительства поддержат показатели ликвидности российских регионов, но не смогут полностью компенсировать снижение доходов. По мнению экспертов, дополнительные трансферты из федерального бюджета и реструктуризация кредитов обеспечат лишь 20% совокупных потребностей регионов в финансировании в 2020 году, или менее половины возросших потребностей (потребности в финансировании включают совокупный прогнозируемый дефицит плюс средства на обслуживание долга минус меры поддержки).

Вследствие прогнозируемого резкого снижения доходов дефицит бюджетов регионов окажется самым большим в 21-м веке — в диапазоне от 6% до 9% их совокупных доходов. Объем дефицита будет зависеть от точной величины снижения налоговых доходов, возможного сокращения капитальных расходов, а также от потенциальной поддержки со стороны федерального правительства, полагают аналитики.



Как следствие, тенденция к сокращению объема долга, которая отмечалась в последние годы, сменится на противоположную в 2020 году, и долговая нагрузка российских регионов может увеличиться до 30% текущих доходов к концу 2022 года.