Азиатско-Тихоокеанский Банк начал реализацию программы по ипотеке с льготной ставкой в размере от 5,99%, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В рамках госпрограммы льготной ипотеки можно взять ипотеку по ставке не более 6,5% годовых на покупку жилья в новостройках по цене до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей в регионах. Оформить ипотеку можно до 1 ноября.

«Понимая высокую важность и социальную значимость программы, АТБ снизил ставку до 5,99% для своих зарплатных клиентов, работников бюджетной сферы и клиентов — застройщиков — ключевых партнеров банка», — говорится в релизе.