Пользователям мобильного приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн» (интернет-банкинг для юрлиц) теперь доступен голосовой набор: предприниматели могут надиктовать голосом любое сообщение в диалоге с оператором или ботом. Это позволяет получить консультацию даже в тех ситуациях, когда некомфортно печатать или сложно сформулировать вопрос, сообщает пресс-служба кредитной организации.



В разработанном решении используются технологии распознавания речи, разработанные SberDevices. На этапе тестирования технология показала хорошее качество распознавания специфических для юридических лиц терминов и будет постоянно дообучаться на новых данных.

Сервис уже доступен 50% пользователей, установивших обновленную версию «Сбербанк Бизнес Онлайн», на платформах iOS и Android. 100-процентная доступность сервиса будет обеспечена до конца мая.

«В наших ближайших планах — предоставить новый формат взаимодействия с банком всем корпоративным клиентам, — добавил директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка Сергей Леханов. — В будущем наши клиенты смогут отправлять звуковые дорожки и общаться с голосовым ассистентом — полноценным помощником, с которым можно будет обсуждать различные вопросы развития бизнеса».

