Модульбанк и компания «ИТ-Контракт» запустили серию бесплатных персональных консультаций для предпринимателей, которые пострадали от коронавируса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Это социальная инициатива: все участники процесса работают без денег. Партнеры привлекают специалистов с опытом в различных областях бизнеса, которые готовы помочь малому бизнесу найти новые пути развития в кризис», — говорится в релизе.

Компания «ИТ-Контракт» на регулярной основе работает с десятками опытных специалистов по развитию бизнеса. В программу консалтинга от Модульбанка уже включились эксперты в области создания продуктов, интернет-маркетинга и из отдельных отраслей (например, строительства). Все они участвуют в проекте, потому что им небезразлична ситуация, в которую попал российский малый бизнес.

Для получения консультации предпринимателю нужно лишь заполнить форму заявки . Затем с ним свяжется менеджер и согласует дату и время консультации. Сама встреча с экспертом пройдет по видеосвязи или по телефону.

«Сначала мы договорились с «ИТ-Контрактом» провести пилот на десять консультаций. В результате получили хорошие отзывы и решили масштабироваться. Еще планируем добавить элемент трекинга результатов — через месяц будем связываться с предпринимателями, чтобы понять, как наши консультации помогли им перестроить бизнес-процессы», — говорит управляющий директор Модульбанка, лидер партнерского направления Антон Липатов.