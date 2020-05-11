Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) начал принимать заявки в рамках программы ипотечного кредитования «Новостройка с господдержкой 2020» со ставкой от 6,25%. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Возможно приобретение квартир как в аккредитованных объектах на этапе строительства, так и в уже введенных в эксплуатацию жилых объектах. Минимальный первоначальный взнос установлен на уровне 20% от стоимости приобретаемой недвижимости, который можно оплатить за счет собственных средств заемщика или материнского капитала.

Заключить кредитный договор с данными условиями возможно не позднее 31 октября 2020 года.

Срок кредитования — от одного года до 30 лет. Минимальная сумма займа — 100 тыс. рублей. Максимальный размер кредита составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 3 млн — для остальных регионов присутствия банка.

Воспользоваться предложением сможет широкая аудитория клиентов, так как программой предусмотрены гибкие требования к заемщикам: возраст — не моложе 22 лет, с условием, что срок возврата кредита по договору наступает до исполнения 65 лет. Трудовой стаж на последнем месте работы должен быть не менее трех месяцев.



