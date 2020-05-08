Сбербанк с 8 мая ввел онлайн-вклад «Помню. Горжусь». Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — шесть месяцев. Доходность составляет 4,7% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов — в конце срока.

Вклад открывается в интернет-банке, мобильном приложении, а также в банкоматах или терминалах при наличии технической возможности. Предложение действует до 31 мая.

Один рубль с каждой одной тысячи вклада из суммы процентного дохода клиента и столько же за счет средств Сбербанка перечисляется в фонд «Память поколений».