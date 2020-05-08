Банк «Зенит» завершил процедуры по присоединению банка «Зенит Сочи» и Спиритбанка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С 12 мая 2020 года объединенные финансовые организации работают под одной лицензией. Таким образом, банковская группа «Зенит» завершила интеграционные процессы, запущенные в 2018 году. В ноябре 2019 года банк «Зенит» присоединил АБ «Девон-Кредит» и ПАО «Липецккомбанк», — говорится в сообщении.



Юридическое и технологическое объединение банка «Зенит», Спиритбанка и банка «Зенит Сочи» включало слияние бизнеса и региональной сети, унификацию операционной модели. Теперь клиентам независимо от региона присутствия доступна сбалансированная продуктовая линейка и современные сервисы дистанционного банковского обслуживания.

Объединенная база клиентов банка составила более 605 тыс. физических лиц и 19 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.

«Банк «Зенит Сочи» и Спиритбанк — это кредитные организации с богатой клиентской историей и глубокой экспертизой в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Уверен, что объединение под единым брендом даст импульс к усилению позиций в данном сегменте. Синергетический эффект прежде всего почувствуют наши клиенты в части сервиса и поддержки. Уже сейчас им доступны все программы, включая кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса», — отметил главный управляющий директор банка «Зенит» Александр Тищенко.

После объединения председатель правления банка «Зенит Сочи» Игорь Сосин продолжит работу в банке «Зенит». На позиции старшего вице-президента, советника правления он займется развитием направления малого и среднего бизнеса.

Реквизиты Спиритбанка и банка «Зенит Сочи» будут действовать до 7 августа 2020 года. В течение этого времени частным клиентам и предпринимателям необходимо оповестить своих партнеров и контрагентов о смене реквизитов. Новые данные можно получить в отделениях банка и по телефонам контакт-центра.

В связи с пандемией коронавируса банк рекомендует посещать офисы только в случаях крайней необходимости.

