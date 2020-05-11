Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) запустил уникальное и ограниченное по времени предложение для своих клиентов — акцию «Ипотека с господдержкой», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Только до 1 ноября можно получить кредит на приобретение квартиры в строящемся или сданном в эксплуатацию новом многоквартирном доме со ставкой от 5,99% годовых. На годовую ставку влияет ряд факторов, в том числе сумма первоначального взноса и оформление комплексного страхования», — говорится в релизе.

Согласно условиям акции, максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей для всех городов присутствия банка, за исключением Санкт-Петербурга. Жители Северной столицы имеют возможность получить в УБРиР до 8 млн рублей. Взять ипотеку клиент может на пять, 10, 15, 20 и 25 лет.

Первоначальный взнос при покупке жилья начинается от 20% от стоимости объекта.