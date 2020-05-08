Международная платежная система Mastercard рекомендовала российским банкам повысить лимит покупок с 1 тыс. до 5 тыс. рублей, при которых держатели их карты могут не вводить ПИН-код, если расплачиваются бесконтактными картами. Об этом РБК рассказали три источника на финансовом рынке.

Письмо с рекомендациями было направлено банкам — партнерам Mastercard на этой неделе, говорит один из собеседников, подчеркивая, что конечное решение будет зависеть от самих банков. В письме не содержится конкретная дата, с которой банки могут повысить лимит, — это можно сделать на усмотрение самих кредитных организаций, поясняет другой собеседник.

В марте этого года Mastercard выпустила аналогичные рекомендации для 29 европейских стран, но в этот список Россия не входила.

Другая международная платежная система — Visa в прошлом году разрешила своим держателям не вводить ПИН при бесконтактной оплате до 3 тыс. рублей, до этого данный порог также был установлен на уровне 1 тыс. рублей.

Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский стандарт» настроят свои эквайринговые сети, чтобы проводить бесконтактные операции до 5 тыс. рублей без введения ПИН-кода, рассказали их представители, Райффайзенбанк также последует рекомендациям. ВТБ увеличит лимит, но максимальная сумма еще обсуждается. Сбербанк готов рассмотреть данную инициативу, но сначала должен проанализировать реальную потребность клиентов в таком изменении, пояснили в пресс-службе банка. «Открытие» оценит предложение в течение двух недель и, возможно, реализует его. МКБ заверил, что проведет консультации с платежными системами для оценки сроков реализации и необходимости каких-либо доработок.

Единственным банком, который сразу заявил, что не будет повышать лимит, стал Росбанк. «Мы не видим в этом дополнительной ценности для клиента, скорее, дополнительные риски по несанкционированным операциям без ПИН», — пояснил его представитель.

Mastercard не ответила на запрос РБК.

По данным исследования Федеральной антимонопольной службы, доля активных карт Mastercard среди всех карт у россиян на начало 2019 года составляла 36%. Держатели Mastercard за 2018 год оплатили товары и услуги на 8,3 трлн рублей, это 38% всех оплаченных безналичным способом покупок.