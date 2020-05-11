Азиатско-Тихоокеанский Банк представил новую бонусную программу для пользователей сервисов «АТБ-Мобайл» и «АТБ-Онлайн». Клиентам банка будет возвращаться 1% от суммы любого платежа: мобильный телефон, Интернет, ЖКХ, телевидение и игры, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Пользователи «АТБ-Мобайл» и «АТБ-Онлайн» будут получать денежные вознаграждения именно за те платежи, которые интересны каждому из них в отдельности. Здесь важно подчеркнуть, что возврат будет производиться именно деньгами, не баллами или бонусами, а именно деньгами. В нашу систему кешбэка включено более 10 тысяч поставщиков услуг, а значит, каждый пользователь онлайн-сервисов АТБ сможет не только удобно и быстро совершить оплату, но и вернуть часть потраченных средств обратно на карту», — рассказал директор департамента развития дистанционных каналов продаж Денис Барышков.

Узнать текущую сумму возврата средств, историю операций, детализацию по каждому совершенному платежу и начисленному на него кешбэку можно в интернет-банке.