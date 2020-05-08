Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Индустриального Сберегательного Банка (АО «КБ «ИС Банк») до уровня «B(RU)», прогноз — «стабильный».

Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценки позиции банка по фондированию и ликвидности до адекватной, поясняется в сообщении АКРА . При этом агентство ухудшило оценку достаточности капитала до удовлетворительной, а также повысило оценку риск-профиля до слабого уровня. Для банка также характерна относительно низкая оценка бизнес-профиля.

Относительно низкая оценка бизнес-профиля («b+») связана со слабыми позициями банка на рынке финансовых услуг РФ, а также с недостатком явных конкурентных преимуществ, указывают в АКРА. Определенную поддержку оценке бизнес-профиля оказывает удовлетворительный уровень диверсификации бизнеса, обеспеченный в том числе большим объемом комиссионных поступлений. Ряд операций ИС Банк проводит на территории Крымского полуострова, где уровень конкуренции в банковском секторе по-прежнему относительно низкий.

Ухудшение позиции по достаточности капитала до удовлетворительного уровня обусловлено снижением норматива достаточности капитала Н1.2 до 10,95% по состоянию на 1 марта (с 13,13% на 1 января 2020 года), что, в свою очередь, связано с распределением части прибыли прошлых лет в форме дивидендов. Агентство не ожидает существенного роста этого норматива на горизонте 12—18 месяцев. Дополнительным фактором, оказывающим давление на оценку достаточности капитала, стало снижение прибыльности деятельности ИС Банка. Основной причиной низкой рентабельности банка остается слабая операционная эффективность.

«Повышение оценки риск-профиля до слабой связано с улучшением оценки качества ссудного портфеля банка. На 1 апреля 2020 года на проблемные и потенциально проблемные кредиты приходилось более 16,6% всех ссудных требований ИС Банка по сравнению с 30% по состоянию на 1 июня 2019-го. Уровень покрытия таких кредитов резервами составил около 50%, что отчасти связано с большим объемом залогового обеспечения, предоставленного заемщиками. При этом концентрация кредитного портфеля остается высокой (доля кредитов, выданных банком десяти крупнейшим группам связанных заемщиков, составляла почти 55% на 1 апреля 2020-го), что оказывает негативное влияние на оценку его качества», — говорится в релизе.

АКРА улучшило оценку позиции банка по ликвидности до сильной с учетом роста объема ликвидных активов на его балансе в 2019 году.



Высокая концентрация ресурсной базы — негативный фактор для рейтинговой оценки. Основным источником фондирования для банка служат средства юридических лиц (около 90% обязательств на начало текущего года); на долю крупнейшей группы кредиторов приходилось около 16% всех обязательств. При этом агентство отмечает устойчивость остатков средств на счетах ряда крупнейших вкладчиков.