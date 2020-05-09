Китай может начать продавать ценные бумаги США и таким образом спровоцировать падение курса доллара, пишет South China Morning Post.

Как отмечает издание, Пекин является держателем американских гособлигаций на 1,1 трлн долларов и рассматривает возможность сокращения китайских вложений в ценные бумаги Казначейства США — в ответ на вновь усилившуюся напряженность в сфере двусторонних торговых отношений и «словесную войну» между странами из-за пандемии COVID-19.

«Это, в свою очередь, может создать проблемы для рынка гособлигаций США, так как Вашингтон значительно наращивает выпуск новых ценных бумаг для финансирования ряда программ по борьбе с пандемией и связанным с ней экономическим ущербом», — говорится в материале.

Аналитики отмечают, что этот рискованный шаг нанесет ущерб репутации Соединенных Штатов и поставит под вопрос их способность платить по счетам инвесторам по всему миру.



При этом авторы статьи подчеркивают, что подобные радикальные шаги рассматриваются Пекином как крайние меры, китайское руководство вначале попытается надавить на Вашингтон другими способами.

Кроме того, как рассказал изданию главный экономист Deloitte China Сюй Ситао, в Китае и России говорят о возможности отказаться от использования американского доллара, который правительство США «использует в качестве оружия» на мировом рынке.