Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала заявление об аресте имущества бывшего председателя правления банка «Образование» Александра Миракова в размере 18,5 млрд рублей, говорится в определении Арбитражного суда Москвы.

Заявление о принятии обеспечительных мер было направлено в рамках иска АСВ о привлечении Миракова к субсидиарной ответственности по обязательствам банка и взыскании с него 18,5 млрд рублей. Это заявление суд рассмотрит 25 июня.

В сентябре 2017 года АСВ рассказало, что инвентаризация банка «Образование» выявила недостачу имущества на общую сумму 34,5 млрд рублей. Наибольшие суммы недостачи, отмечает агентство, связаны с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов по кредитным договорам на сумму 32,7 млрд рублей.

Ранее Центральный банк сообщил, что бывшее руководство банка не передало временной администрации электронную базу данных об операциях банка, а также кредитные досье заемщиков — юридических лиц на общую сумму 23,8 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 7 июня 2017 года удовлетворил заявление ЦБ о признании несостоятельным банка «Образование».

По информации регулятора, проблемы у банка «Образование» возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности. При этом в ходе надзора за деятельностью банка, отмечает ЦБ, выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их «технической» трансформации с целью уклонения от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов.