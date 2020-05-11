Размер пособий по уходу за ребенком необходимо увеличить в два раза, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

«Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3 375 рублей до 6 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать», — сказал президент.

Путин также заявил, что необходимо расширить количество получателей выплат для детей до трех лет.

«Уже говорил о дополнительных выплатах для каждого ребенка до трех лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много и семей, у которых этого права нет, потому что малыш родился до 1 января текущего года, то есть до той даты, с которой введен новый порядок предоставления материнского каптала, в том числе и на первого ребенка», — сказал Путин.

По его словам, выплаты должны быть распространены и на такие семьи. «В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей», — сказал он.



Путин сообщил, что в России с 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет. Мерами поддержки будут охвачены семьи, которые воспитывают 27 млн детей.