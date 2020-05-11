Сбербанк начнет работу по новой программе кредитования на зарплаты предприятий всех сегментов без ограничений из отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Кредиты будут предоставлены под 2% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженным на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании.

Максимальный срок кредита — до марта 2021-го.

«Новая государственная программа отличается от предыдущей целевой «на зарплату» тем, что в этой программе нет ограничений по количеству сотрудников компании, — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. — Работающие предприятия в стране — это благополучие миллионов людей, работающих в них, и их семей. По нашим подсчетам, за кредитом по программе могут обратиться предприятия, суммарная численность сотрудников в которых около 7 миллионов человек».

По общим прогнозам, отметил Попов, в рамках этой программы по поддержке бизнеса будет выдано кредитов на 300 млрд рублей, из них на Сбербанк придется не менее 1/3 объема. Первые пилотные сделки Сбербанк запланировал на ближайшие недели, а массовый запуск состоится 1 июня.