Президент России Владимир Путин предложил вернуть самозанятым уплаченные ими налоги за 2019 год. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса он напомнил, что в прошлом году в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области самозанятые получили возможность официально оформить свою деятельность, выйти из «серой» зоны и платить налог в размере 4—6% от дохода.

«Такой возможностью в прошлом году воспользовались около 340 тысяч человек, эти люди поверили гарантиям государства, работают защищенно и цивилизованно. И такое стремление нужно поддержать и даже поощрить. Предлагаю вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году, в полном объеме», — заявил он.

Путин добавил, что возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах, и число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тыс. В связи с этим президент предложил «предоставить всем самозанятым гражданам так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства и сохраняя свои доходы».

Кроме того, глава государства заявил, что считает необходимым снизить фискальное бремя и индивидуальных предпринимателей, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях. «Предлагаю в этом году предоставить им налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов, тем самым также дополнительно поддержать их в этот сложный период», — добавил он.

Путин заявил, что налоговые платежи за II квартал 2020 года, кроме НДС, для ряда отраслей будут полностью списаны. Он напомнил, что предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам и страховым платежам на шесть месяцев с возможностью гасить их затем плавно, в течение года.

«Но только простого переноса фискальных платежей на будущий период сегодня явно недостаточно. Поэтому предлагаю такие платежи за второй квартал нынешнего года полностью списать, за исключением НДС», — сказал он.

По словам президента, «эта мера распространится на индивидуальных предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО».

«В данном случае будет работать принцип не отсрочки, а именно полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал этого года: за апрель, май, июнь — за те месяцы, когда бизнес оказался и будет еще находиться в сложной ситуации», — еще раз подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что «воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов предприятий».