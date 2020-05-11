ВТБ готов к внедрению специальной кредитной программы поддержки занятости для всех предприятий пострадавших от распространения коронавируса отраслей, о которой президент России Владимир Путин сообщил в понедельник, 11 мая, следует из заявления пресс-службы кредитной организации.

Программа предполагает краткосрочное кредитование в размере МРОТ на каждого сотрудника по льготной ставке 2% годовых сроком до апреля 2021 года.



«ВТБ активно реализует все существующие на сегодня меры поддержки бизнеса и планирует работать по новой программе. В совокупности с уже применяющимися инструментами новый кредитный механизм позволит предпринимателям начать поэтапное восстановление своей работы после окончания периода ограничений, связанных с пандемией COVID-19», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.