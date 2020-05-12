Россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка уже с 1 июня. Правила оказания такой материальной помощи утвердило правительство, сообщается на его сайте.

Единовременные выплаты семьям с детьми анонсировал президент России Владимир Путин во время телеобращения 11 мая. «Созданные нами в последние годы благоприятные для развития экономики макроэкономические условия, оздоровление банковской, финансовой системы страны и накопленные резервы позволяют принять дополнительные решения по поддержке людей», — подчеркнул глава государства.

Для получения выплаты достаточно подать заявление. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания.

Минтруд: выплаты по 10 тыс. рублей могут назначить почти на 22 млн детей от трех до 16 лет Пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

На рассмотрение заявления отводится не более пяти дней, на осуществление выплаты — не более трех дней. За ее назначением можно обратиться до 1 октября.



Все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет, смогут воспользоваться еще одной мерой поддержки: как напоминают в Кабмине, для них предусмотрена выплата в 5 тыс. рублей на ребенка за апрель, май и июнь. Для ее получения также достаточно подать заявление в Пенсионный фонд.