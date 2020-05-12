Медицинские работники получили возможность оформить потребительский кредит в банке «Возрождение» по ставке от 9,25%. Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что активное использование заемщиком ее дебетовой карты «#Непростокарта» позволит дополнительно снизить установленную по новому кредиту ставку на 1,5 процентного пункта — до 7,75% годовых.

Для оформления кредита «Для врачей» достаточно представить документы, подтверждающие соответствующие место работы и должность.

Как подчеркивают в финучреждении, предлагаемая по кредиту «Для врачей» ставка — лучшая в его продуктовой линейке. «Для сравнения, стандартная ставка по обычному потребительскому кредиту составляет от 12,25% годовых», — указывает заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.



Минимальная сумма кредита составляет 50 тыс. рублей, максимальная — 3 млн рублей. Срок кредитования — от года до семи лет. Минимальная процентная ставка в 9,25% годовых действует при сумме кредита от 500 тыс. рублей; если сумма меньше, то ставка составит 9,65%. Кредит предоставляется клиентам без залога и поручителей.