В Кредит Европа Банке в связи с «низкой востребованностью» приостановили выдачу кредитов наличными, обратил внимание «Коммерсант» . Один из заемщиков сообщил на портале Банки.ру, что ему отказали в оформлении заявки на кредитную карту, сославшись на то, что банк «не выдает кредитные продукты в период пандемии». О «временной приостановке» сообщил и чат-бот банка в ответ на вопрос корреспондента издания об оформлении нового кредита. В пресс-службе Кредит Европа Банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации».

По словам представителей нескольких финучреждений, случай с Кредит Европа Банком выглядит пока как исключение. В прямом виде банки не отказывают в оформлении кредитов — заемщику предлагают оформить заявку и дождаться ответа, но это не значит, что кредит оперативно одобрят. В банках заявили, что с учетом экономической ситуации скорректировали риск-политику. Также модернизация скоринговых моделей является непрерывной с учетом меняющихся обстоятельств и проводимого анализа данных.

Как считают эксперты, подобные ограничения для заемщиков, скорее всего, коснутся лишь коротких потребкредитов, которые предоставляются без залога. Это связано с тем, что во многих случаях банки в настоящее время не в состоянии, прогнав метрики заемщика через свою скоринговую модель, убедиться в его платежеспособности, поясняют эксперты. Подобные ограничения, скорее всего, не затронут различные виды кредитов под залог, отмечают они.