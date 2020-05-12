Тинькофф Банк с 12 мая понизил ставки по «СмартВкладу» в рублях для вложений на сроки от трех до пяти месяцев.

Депозит со стандартной ставкой предусматривает доходность в 4,5% (вместо 5%), с повышенной — 5% годовых (прежде — 6%).

Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Во вклад со стандартной ставкой дополнительные взносы можно вносить не позднее чем за 30 дней до окончания срока депозита, а во вклад с повышенной ставкой — в первые 30 дней с момента его оформления.

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.



Оформить депозит также можно на срок от шести до 24 месяцев. Процентные ставки для этих сроков остались без изменений: 5% — для вклада со стандартной ставкой, 5,5% годовых — с повышенной.