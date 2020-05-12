В 28 регионах доля работников малых и микропредприятий превышает общероссийский уровень. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга российских регионов по вовлеченности населения в малый бизнес .

Для составления рейтинга использовалась рассчитанная доля работников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы по итогам 2019 года. Это можно назвать предкризисной точкой отсчета, позволяющей в дальнейшем оценивать масштабы тех негативных последствий, которые может привнести экономический кризис, обусловленный пандемией коронавируса, отмечают составители рейтинга.

В целом по стране на долю работников малого бизнеса (включая микропредприятия) по итогам 2019 года приходится 15% от общей численности рабочей силы, или 11,3 млн человек. По сравнению с 2018 годом произошло снижение доли занятых (с 15,5%.) Доля занятых в малом и микробизнесе изменяется от региона к региону в пределах от 1,7% до 23,8%.

Лидерами рейтинга являются Калининградская область и Хабаровский край, где на долю работников малых и микропредприятий приходится 23,8% рабочей силы. Эксперты полагают, что близость Калининградской области к странам Евросоюза и, с другой стороны, близость Хабаровского края к Китаю оказывают стимулирующее действие на развитие малого бизнеса в этих регионах. За ними следуют Санкт-Петербург, Новосибирская, Нижегородская области и Москва, где значение показателя превышает 20%.

В первой двадцатке рейтинга присутствуют регионы с различным уровнем экономического развития. Если в экономически развитых регионах высокая доля населения, занятого в малом бизнесе, является результатом мультипликативного эффекта от деятельности крупных экономических субъектов, то в слабых в экономическом отношении регионах малый бизнес является способом заработка для значительной доли населения, которая не может найти достойную работу на крупных предприятиях.

При этом эксперты отмечают довольно малую долю среди лидеров рейтинга сырьевых регионов. Так, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, Якутия расположились в нижней части рейтинга. Это можно объяснить тем, что высокие зарплаты добывающего сектора в этих регионах повышают привлекательность крупного бизнеса.

В аутсайдерах находятся преимущественно регионы Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Последние места занимают Ингушетия, Тува, Чечня, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, где на долю занятых на малых и микропредприятиях приходится менее 5% рабочей силы. Еще в 14 регионах доля занятых в малом бизнесе находится в диапазоне от 5% до 10%.

В регионах, замыкающих рейтинг, невысокий показатель вовлеченности населения в малый бизнес во многом объясняется значительной долей неформального сектора экономики, который обеспечивает занятость значительного числа населения. Так, по данным Росстата, доля занятых в неформальном секторе в большинстве регионов Северо-Кавказского ФО, которые превалируют в последней десятке, превышает 45%, в отдельных регионах — 60%.

Явным лидером по обороту малых и микропредприятий является Москва с показателем 14,6 трлн рублей. Далее следуют Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская области, где по итогам 2019 года оборот малых и микропредприятий превысил 5 трлн рублей. Еще в шести регионах оборот малых и микропредприятий был диапазоне от 1 трлн до 5 трлн рублей.

Самый низкий оборот малых и микропредприятий в 2019 году (менее 10 млрд рублей) зафиксирован в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Еще в четырех регионах оборот малых и микропредприятий был в диапазоне от 10 млрд до 20 млрд.

Характерной особенностью является низкая взаимозависимость между долей занятых в малом бизнесе и оборотом в большинстве регионов: это связано с тем, что в разных регионах структура малого бизнеса существенно различается. В первую десятку регионов по обороту малых и микропредприятий, помимо регионов с высокой долей работников, занятых в малом и среднем бизнесе, входят регионы, занимающие по данному показателю места ниже 30-го. И напротив, у некоторых регионов, расположившихся в верхней и средней части рейтинга по доле занятых в малом бизнесе, оборот малых и микропредприятий находится на низком уровне, и они занимают места ниже 60-го.

В некоторых регионах с низкой долей занятых в малом бизнесе наблюдается очень высокий оборот малых предприятий на одного работника. В частности, это касается Дагестана и Чечни и может быть обусловлено тем, что малый бизнес в этих регионах представлен преимущественно торговлей.



В настоящее время в условиях пандемии коронавируса малый бизнес относится к числу сфер деятельности, в наибольшей степени подверженных экономическому риску. С учетом специфики организации большинства видов малого и микробизнеса эксперты ожидают, что этот сектор экономики пострадает в наибольшей степени, а его доля в российской экономике может снизиться в 2020 году.