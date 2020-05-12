Банк «Московское Ипотечное Агентство» понизил ставки по вкладам.

Доходность депозита «Максимальный-2018» (от 100 тыс. рублей, 15 тыс. долларов на 180 и 367 дней) в рублях составит 5—5,25% (ранее — 5,3—5,6%), в долларах — 0,55—0,9% годовых (прежде — 1—1,2%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Активный» (от 50 тыс. рублей на 90, 180, 367 дней) оформляется под 3,75—4,75% (вместо 3,9—4,9%), «Премиальный» (от 3 млн рублей на 367 дней) — под 5% (прежде — под 5,75%), а «Накопительный-2018» (от 100 тыс. рублей на 1 096 дней) — под 4,9% годовых (ранее — под 4,93%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Все депозиты, кроме «Максимального-2018», можно пополнять.